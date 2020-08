Boer en brandweer redden Fries paard uit diepe sloot

Publicatie: ma 03 augustus 2020 17.58 uur

SUMAR - Een menner uit Sumar is maandag met zijn Fries paard en wagen in de sloot beland langs de Solcamastraat in Sumar. Het gebeurde nadat een auto had gepasseerd. De wagen wist men uit de sloot te krijgen maar het paard bleef vast zitten in de sloot met steile kanten.

De brandweer werd om 16.08 uur opgeroepen om het paard uit de sloot te redden. Dit lukte niet en een boer kwam daarna in actie met zijn trekker. Gezamenlijk wisten ze na 25 minuten het paard op het droge te takelen.

FOTONIEUWS