Burgumer kringloopwinkel blijft voorlopig dicht

Publicatie: ma 03 augustus 2020 15.12 uur

BURGUM - De Estafette kringloopwinkel aan de Lageweg in Burgum blijft voorlopig gesloten. Dit in verband met de gevolgen van de coronacrisis.

Het zou volgens Omrin niet haalbaar zijn om de winkel open te houden omdat er te veel betaalde krachten ingezet moeten worden. Het extra personeel is nodig om mensen te wijzen op de hygiëne en het afstand houden. Deze reden is alleen van toepassing op de winkel in Burgum. Alle andere vestigingen in de provincie zijn wel geopend.

