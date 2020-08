Mevrouw Alma-Feenstra 100 jaar oud

Publicatie: ma 03 augustus 2020 11.18 uur

SURHUISTERVEEN - Mevrouw Tjitske Alma-Feenstra uit Surhuisterveen mocht deze maandag maar liefst 100 kaarsjes uitblazen. Loco-burgemeester Max de Haan bezocht de jarige om haar te feliciteren.

Mevrouw Alma-Feenstra is op 3 augustus 1920 geboren. Ze groeide op in Harkema. Ze trouwde en ging met haar man in Augustinusga wonen. Na een half jaar huwelijk werd ze weduwe. Ze ging met haar zoon terug naar haar ouderlijk huis, waar ze samen met haar ouders haar zoon heeft opgevoed. Zwemmen, fietsen en volksdansen deed mevrouw Alma-Feenstra graag. Ze is een van de medeoprichters van de volksdansclub in Harkema.



Sinds vier jaar woont mevrouw Alma-Feenstra in het Suyderhuys in Surhuisterveen. Voor die tijd heeft ze altijd zelfstandig gewoond aan de Pauloane in Harkema. Mevrouw Alma-Feenstra heeft zes kleinkinderen, tien achterkleinkinderen en vier achterachterkleinkinderen. Ze heeft gezien haar leeftijd nog een goede gezondheid. Door de coronamaatregelen heeft ze een tijd het bezoek van familie moeten missen. Door de gezelligheid op de woongroep, is ze deze tijd goed doorgekomen.

