Net in brand gezet bij hockeyclub in Drachten

Publicatie: ma 03 augustus 2020 09.05 uur

DRACHTEN - De Drachtster brandweer moest zondagnacht rond kwart over drie uitrukken voor een buitenbrand bij de hockeyvereniging De Graspiepers aan de Sportlaan in Drachten.

Een ballenvangnet bij het veld stond in brand. Door de vlammen was er een boog ontstaan van vuur. De brandweerlieden hadden de brand snel geblust en konden binnen een halfuur weer terugkeren naar de kazerne. De oorzaak van de brand is vermoedelijk brandstichting.

