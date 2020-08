Bart Helmholt terug in 1e fierljepklasse

Publicatie: zo 02 augustus 2020 18.17 uur

BUITENPOST - Bij het fierljeppen in de 2e klasse in Buitenpost stond voor veel ljeppers een hoop op het spel. Velen konden promoveren naar de hoogste klasse.

Bij de senioren was de grootste naam die terugkomt in de 1e klasse die van zevenvoudig Fries- en Nederlands kampioen Bart Helmholt. Hij zette in 2016 een punt achter zijn fierljep carrière, maar wil nog één keer alles uit de kast halen om 22 meter te springen. Omdat hij opnieuw begon, moest hij zich via de 2e klasse omhoog werken naar de topklasse.

Helmholt staat voorlopig tweede in het klassement, achter Ysbrand Galama. Age Hulder uit Burgum is oud-Fries en Nederlands juniorenkampioen. Helmholt komt na 2 jaar afwezigheid als ook terug in de topklasse.

FOTONIEUWS