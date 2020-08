Speedboot zinkt na aanvaring met kruiser

Publicatie: zo 02 augustus 2020 14.05 uur

WESTERGEEST - Bij de Kalkhusbrege bij Westergeest is zaterdag een speedboot aangevaren. Hierdoor is de speedboot gedeeltelijk gezonken. De veroorzakers, een aantal jongeren in een kruiser, hebben de boot geraakt en zijn daarna doorgevaren.

Op de kruiser zaten volgens de eigenaar van de speedboot jongere jongens en twee meiden. Er zouden twee mensen getuige zijn geweest van de aanvaring. De speedboot-eigenaar roept de opvarenden van de kruiser op zich te melden. Ook laat de eigenaar weten dat er beelden online komen als de daders zich niet melden.