Mysterieuze stacaravan gesloopt

Publicatie: zo 02 augustus 2020 13.09 uur

ROTTEVALLE - Al weken staat aan de Boppeste in Rottevalle een stacaravan. Niemand weet hoe deze hier terecht is gekomen. Ook is niet bekend wie de eigenaar is.

In de nacht van zaterdag op zondag is deze mobile home gesloopt. De ramen zijn ingeslagen en de inboedel is op straat kapot gegooid. Volgens omwonenden zou een groep jeugdigen hiervoor verantwoordelijk zijn. De politie is zondagmiddag poolshoogte komen nemen.

FOTONIEUWS