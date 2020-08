Huis van de maand: Eisingarak 16 te Surhuisterveen

Publicatie: zo 02 augustus 2020 10.00 uur

SURHUISTERVEEN - Deze goed onderhouden 2/1 kap woning heeft verrassend veel te bieden, een grote vrijstaande houten garage, een zonnige achtertuin, een moderne keuken en een recent geplaatste moderne badkamer. Bovendien gelegen in een prettige woonomgeving op een perceel van ca. 289m m2.

Verder is deze woning geheel geïsoleerd, geheel voorzien van isolatieglas en wordt het verwarmd met radiatoren, de c.v. combiketel is van 2009.

Indeling:

Zijentree, hal, modern toilet met fonteintje, L-vormige woonkamer, open keuken met moderne inbouwkeuken in een hoekopstelling met een lichte kleurstelling en voorzien van inbouwapparatuur (5 pits gaskookplaat, rvs afzuigkap, oven, afwasmachine, spoelbak en een koel/vriescombinatie), de schuifpui geeft toegang tot het zonneterras, bijkeuken met achteringang en witgoed aansluiting.

Eerste etage: overloop, drie slaapkamers van 10,3m2, 7,5 m2 en 7,1 m2, moderne en recent geplaatste complete badkamer met ligbad, toilet, douche, breed meubel wastafel en dubbele kraan en een design radiator.

Tweede etage: vaste trap naar de tweede verdieping met ruimte voor een vierde slaapkamer.

Verzorgde voor- en achtertuin, de achtertuin is bovendien gunstig gelegen op het zonnige zuiden. Deze achtertuin is ingericht met gazon en terrassen en heeft een achterom. De grote vrijstaande houten garage biedt volop ruimte voor autostalling maar ook volop werk/hobbyruimte. Deze garage heeft aan de voorzijde zowel een kanteldeur als een loopdeur en in de zijgevel zijn nog twee loopdeuren aanwezig. Het voorste gedeelte is ingericht voor autostalling en het achterste gedeelte als bergruimte en/of hobbyruimte.

Bovendien biedt de lange oprit naast de woning volop parkeergelegenheid op het eigen terrein. Deze goed onderhouden 2/1 kap woning is bovendien gelegen in een geliefde woonwijk te Surhuisterveen. De wijk is gesitueerd op korte afstand van alle voorzieningen die Surhuisterveen te bieden heeft. In het dorp is divers aanbod aan scholen, winkels, en sportaccommodaties. Bovendien ligt Surhuisterveen op korte afstand van de snelweg A7 met een uitstekende verbinding naar Groningen, Drachten en Heerenveen.

Klik hier voor meer informatie en maak een afspraak om deze complete 2/1 kap met garage eens te bezichtigen!