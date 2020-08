Auto ramt boom langs Kommisjewei

Publicatie: zo 02 augustus 2020 08.47 uur

OPEINDE - Bij een ongeval aan de Kommisjewei in Opeinde is zondag rond tien voor acht een automobiliste van de weg geraakt en in de berm tot stilstand gekomen.

De bestuurster raakte een rotte boom en het voertuig kwam meters verderop in de berm tot stilstand. De oorzaak van het ongeval betrof vermoeidheid bij de vrouw. Zowel politie, ambulance en ook de brandweer kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

Bij aankomst van de hulpdiensten was de vrouw al uit het voertuig. Ze raakte niet gewond. De brandweer heeft de accu losgekoppeld en het fietspad schoon geveegd. Vervolgens heeft berger Tolman het voertuig geborgen.

