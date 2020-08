Pieter Weening Classic gaat dit jaar wel door

Publicatie: za 01 augustus 2020 16.12 uur

SURHUISTERVEEN - De Pieter Weening Classic in Surhuisterveen en omgeving gaat dit jaar door. Vanwege het coronavirus was het lang onduidelijk of de toertocht door kon gaan. Met de nodige maatregelen kan de tocht op 5 september toch georganiseerd worden, zo laat de organisatie weten. Deze keer zijn er tijdsloten voor de deelnemers. Ook moet iedereen zich vooraf aanmelden om mee te kunnen doen.

Normaal gesproken wordt het evenement, vernoemd naar de bekende wielrenner Pieter Weening uit Harkema, verreden in het weekend voor de Profronde Surhuisterveen. De Profronde ging dit jaar niet door.