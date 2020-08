Camerabewaking voor maispoppen

Publicatie: za 01 augustus 2020 14.57 uur

OPEINDE - Het kunstproject 'De Maismannetjes' werd in de eerste nacht van plaatsing gelijk de dupe van vandalisme. Het betreft een gedichtenexpositie van de 42-jarige Andries Jelle de Jong uit De Tike.

Vorige week had hij de dichter de reusachtige maiskolven geplaatst maar een dag later waren ze al vernield door jeugd. Op camerabeelden van het tankstation zijn twee jongeren op de fiets te zien. Om herhaling te voorkomen is er nu professionele camerabewaking ingesteld. Dit is gratis beschikbaar gesteld door Kooi Security.

Het terugkerende poëzie-project verschijnt elk jaar in een andere plek in de gemeente Smallingerland. Elke keer is dat een verrassing. Daarom werden de maiskolven afgelopen weekend geplaatst. De officiële opening was woensdag.

