Djurre redt kat uit prikkeldraad

Publicatie: vr 31 juli 2020 21.28 uur

DRACHTEN - Djurre heeft samen met drie andere jongens vrijdagavond een kat gered uit prikkeldraad aan de Stuurboord in Drachten. Djurre was pijlen aan het schieten en zag opeens een kat vast zitten in het prikkeldraad.

Djurre heeft eerst zelf geprobeerd om de kat uit het prikkeldraad te halen, dit lukte niet. Opeens zag Djurre een drone vliegen en zwaaide naar de drone om hulp. Niet veel later kwamen er jongens aanlopen die de drone aan het besturen waren om Djurre te helpen om de kat te bevrijden.

Met een tang is de kat uit het prikkeldraad gehaald en hebben ze het draad om de poten van de kat gehaald. Ondertussen werd de brandweer en een dierenambulance opgeroepen. De Drachtster brandweer kwam ter plaatse maar hoefde niet in actie te komen. De dierenambulance heeft uiteindelijk de kat meegenomen.