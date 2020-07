GHB-gebruiker ontsnapt aan gevangenis

Publicatie: vr 31 juli 2020 16.37 uur

LEEUWARDEN - Een 27-jarige inwoner van Kootstertille ontsnapte vrijdag in elk geval voorlopig aan een verblijf van bijna drie maanden in de gevangenis. De man had begin februari in een auto gereden nadat hij GHB en speed had gebruikt. Hij bleek bovendien niet over een geldig rijbewijs te beschikken en er werd speed en GHB in zijn auto aangetroffen. De politie hield had hem in zijn woonplaats staande gehouden.

Relatie stukgelopen

De Tilster zei destijds tegen de politie dat hij wat de GHB betrof aan het afbouwen was. Die situatie was daarna alweer anders: omdat zijn relatie was stukgelopen, was de Tilster weer meer gaan gebruiken. Hij zat al in een traject bij de verslavingszorg, maar dat was afgebroken omdat hij niet was komen opdagen op een afspraak. Zelf zei hij vrijdag dat hij weer aan het afbouwen was.

“Een triestmakend verhaal”

Op de vraag van rechter Dölle hoe hij uit deze spiraal moest komen, antwoordde de Tilster dat dat hem zonder hulp niet zou lukken. “Een triestmakend verhaal”, reageerde de rechter. Dat vond ook officier van justitie Douwe Freerk Osinga. “Wat ben je met je leven aan het doen, door het op deze manier in te vullen”.

Drie zaken staan open

De Tilster heeft nog drie zaken open staan die ook betrekking hebben op rijden onder invloed van drugs. Die zaken zouden in principe begin december worden behandeld. Advocaat Robert Snorn stelde voor om de zaak die vrijdag moest worden behandeld aan te houden, zodat de reclassering de tijd krijgt om een rapport op te maken en te kijken wat de mogelijkheden zijn om het leven van de Tilster weer op de rit te krijgen.

“Het doek valt een keer”

Een goed voorstel, vonden zowel de officier als de rechter. “Ik zie u op dit moment in een spiraal zitten waar u niet uitkomt”, zei Dölle. De rechter gaf de verdachte nog wel een paar waarschuwende woorden mee. “Zie het wel als een kans, als u die vergooit … het doek valt een keer”.