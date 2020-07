Zorgpension opent locatie in Dokkum

Publicatie: vr 31 juli 2020 09.15 uur

DOKKUM - Zorgpension, een zorgaanbieder voor tijdelijk verblijf met zorg op maat, opent een locatie in Dokkum. Daarmee krijgt Dokkum een bijzondere plek waar mensen kunnen herstellen in een comfortabele en op herstel gerichte omgeving. De opening staat gepland voor komend najaar.

Inwoners van Dokkum en Noord-Friesland die om een medische reden tijdelijk niet in staat zijn om thuis te wonen, kunnen vanaf november 2020 terecht bij het Zorgpension. Het Zorgpension is bedoeld voor mensen die herstellen na ziekte of een ziekenhuisopname, maar bijvoorbeeld ook voor ouderen die om medische redenen even niet meer thuis kunnen wonen. Onder begeleiding werken zij aan het terugkrijgen van hun zelfstandigheid, ter voorbereiding op de terugkeer naar huis.

16 bedden

Het Zorgpension krijgt een onderkomen in het voormalig ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum. Er zullen 5 tweepersoonskamers en 6 eenpersoonskamers worden gerealiseerd. Dat betekent dat er in eerste instantie 16 zogenaamde ELV-bedden (eerstelijnsverblijf) beschikbaar zijn. Op termijn is het mogelijk dit aantal uit te breiden naar 30. Ook komen er gemeenschappelijke (ontmoetings)ruimten.

Anders dan bij verpleeghuizen is de zorg en begeleiding tijdelijk van aard. De ondersteuning is erop gericht om cliënten te helpen herstellen, zodat zij veilig en snel terug naar huis kunnen. Hierbij wordt uitgegaan van een herstelplan dat nauw wordt afgestemd met de cliënt, huisarts, andere zorgprofessionals en familie.