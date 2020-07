Mountainbiker gewond na val in bos

Publicatie: vr 31 juli 2020 08.50 uur

BOORNBERGUM - Op een paadje in het bos nabij Boornbergum is donderdag een mountainbiker gewond geraakt. De 36-jarige man uit Marum kwam ten val. Een uitstekende tak in de grond was hiervan de oorzaak.

Door de val brak de man zijn sleutelbeen en moest worden meegenomen naar het ziekenhuis. Doordat de ongevalslocatie in het bos was kwam de politiemotor goed van pas. Bij Boornbergum ligt een mountainbike-route van 17 kilometer lengte welke ook langs Kortehemmen en De Wilgen gaat.