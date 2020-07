Demi gered onder toeziend oog van buurtkinderen

Publicatie: do 30 juli 2020 17.45 uur

BAKKEVEEN - Onder toeziend oog van tientallen kinderen redde de brandweer donderdagmiddag Demi uit de boom. De kat van een paar maanden oud was vast komen te zitten in een boom bij camping 't Hout aan de Duerswaldmer Wei in Bakkeveen.

De brandweer van Ureterp werd om 16.18 uur opgeroepen om de kat te redden. Zij konden er niet bij omdat Demi te hoog in de boom zat. Daarop werd om 16.44 uur de brandweer van Drachten opgepiept. Zij kwamen met de hoogwerker ter plaatse. Zij wisten de kat uit de boom te redden. Eind goed al goed.

