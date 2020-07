Auto's in botsing op ovonde bij Hurdegaryp

Publicatie: do 30 juli 2020 16.30 uur

HURDEGARYP - Op de ovonde bij Hurdegaryp vond donderdagmiddag een aanrijding plaats met in elk geval twee voertuigen. De hulpdiensten werden om 15.58 uur gealarmeerd en de politie en een ambulance kwamen ter plaatse.

In verband met de afhandeling van de aanrijding werd het verkeer vanaf de richting Nijega van de ovonde geleid via de rechter rijstrook. Het verkeer kon daar via de rotonde bij Quatrebras eventueel weer de ovonde oprijden om richting Leeuwarden te rijden. Er is een inzittende van een van de voertuigen gecontroleerd door het ambulancepersoneel.

