Ameland heeft Schoonste Strand van Nederland

Publicatie: do 30 juli 2020 16.00 uur

NES (AMELAND) - De jaarlijkse prijzen voor het Schoonste Strand van Nederland werden donderdag uitgereikt. De grote winnaar werd het strand van Ameland. Jury en inspecteurs stelden daarnaast vast dat het langs de gehele Nederlandse kust weer schoner is geworden.

De jury noemde de winst van Ameland een terechte beloning voor de onvoorstelbare kwaliteit van het strand op het Waddeneiland. Voor het eerst sinds de start van de inspecties mocht de jury een tien uitdelen. Op Ameland klopte alles dit jaar: van paviljoen tot parkeerplaats en van de vloedlijn tot de verre omtrek van de opgangen.

Een ontzettend knappe gezamenlijke prestatie van gemeente, ondernemers, bewoners en bezoekers. Vele vrijwilligers zorgen ervoor dat het strand van Ameland het schoonste strand is geworden. Twee voorbeelden hiervan zijn de strandschoonmaak-acties van de Juttersvereniging Ameland en van Jeugdherberg Stayokay.

Inspecties in coronatijd

Het strandseizoen begon door de coronapandemie later dan gebruikelijk. Daardoor had de organisatie minder gelegenheid om de stranden, paviljoens en opgangen te controleren. Om toch tot een volwaardige, betrouwbare en transparante meting van de schoonheid te komen,

organiseerde Strand Nederland een kleiner aantal professionele en intensieve metingen van de drukst bezochte stranden. Door slim te plannen en hard te werken is het in korte tijd gelukt de volledige Nederlandse kust in kaart te brengen door middel van 71 inspecties, uitgevoerd door 8 inspecteurs op 36 locaties.