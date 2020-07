Echtpaar Hoekstra-Postma 65 jaar getrouwd

Publicatie: do 30 juli 2020 11.22 uur

BUITENPOST -

Burgemeester Oebele Brouwer bezocht donderdag het echtpaar Hoekstra-Postma uit Buitenpost. Het echtpaar is op 1 augustus 65 jaar getrouwd.



De heer Wyb Hoekstra (26-08-1932) en mevrouw Geartsje Hoekstra-Postma (25-02-1934) trouwden op 1 augustus 1955 in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het echtpaar heeft 6 kinderen (3 zoons en 3 dochters), 13 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen.



Mevrouw Hoekstra-Postma is geboren in Tytsjerk. Haar ouders hadden een transportbedrijf en een taxibedrijf, waar zij in mee werkte. De heer Hoekstra is geboren in Sumar en opgegroeid in Tytsjerk. Hij was arbeider in het boerenbedrijf van zijn vader. Na hun trouwen kocht het echtpaar een boerderij in Burum. Mevrouw Hoekstra-Postma werkte volledig mee in het bedrijf en zorgde daarnaast voor de kinderen en het huishouden. Ook was ze actief bij de Vrouwenvereniging (40 jaar, penningmeester) en in de kerkenraad (18 jaar) en het schoolbestuur (7 jaar).



Het echtpaar is zowel geestelijk als lichamelijk goed gezond. Het lopen wordt wat minder, maar ze rijden nog steeds in de auto en fietsen ook nog flinke afstanden. In de vakantie maar liefst 258 kilometer.

