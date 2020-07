Geld en laptop gestolen bij inbraak in SuwÃ¢ld

Geld en laptop gestolen bij inbraak in Suwâld

Publicatie: wo 29 juli 2020 16.21 uur

SUWâLD - Bij een woninginbraak in Suwâld zijn deze week geld, een laptop en een luchtdrukpistool buitgemaakt. De inbraak vond plaats in een woning aan de Daniel Bouweswei in Suwâld.

De inbraak vond plaats tussen dinsdag 28 juli om 18.30 uur en woensdag 29 juli om 11.00 uur plaatsgevonden.