Champino en Skihut dicht na overtreding corona-regels

Publicatie: wo 29 juli 2020 16.20 uur

DRACHTEN - De horecabedrijven Champino en de Skihut in Drachten zijn vanaf donderdag gesloten in verband met de overtreding van de coronaregels. Dit gebeurde in opdracht van de gemeente Smallingerland samen met de Veiligheidsregio Fryslân.

Het besluit is genomen op grond van artikel 2.5 van de "Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 15 juli 2020". Ook drie locaties in Sneek (Club 1841, Café Neighbours en Café Ludiek) zijn als verboden gebied aangewezen. De Veiligheidsregio laat weten dat het bij behorende terras van Champino en de Skihut niet bij het verbod behoren.

Controle in het weekend

De bedrijven in Drachten zijn gecontroleerd in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli door toezichthouders. De anderhalvemeter-regel werd bij de twee bedrijven niet voldoende in acht genomen. Bovendien was de dansvoorziening geopend en dit is in strijd met de noordverordening. Volgens het rapport van de Veiligheidsregio zou de uitbater gevraagd zijn om een einde te maken aan de overtredingen maar dit zou zijn nagelaten. Andere horecabedrijven in Drachten zijn ook gecontroleerd. De andere exploitanten hebben diezelfde avond een waarschuwing ontvangen van de toezichthouders.

De sluiting gaat in op 30 juli 2020 en is geldig totdat het besluit wordt ingetrokken. Intrekking vindt plaats zodra de exploitant van Champino/Skihut met een plan van aanpak komt om de overtredingen in de toekomst te voorkomen.