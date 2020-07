Vier maanden cel voor acht autokraken

Publicatie: wo 29 juli 2020 14.44 uur

LEEUWARDEN - Een 38-jarige asielzoeker uit Algerije liet in de nacht van 26 op 27 april vorig jaar in Drachten een spoor van vernielde auto’s achter. De man had onder meer op de Singel en de Zuidkade van acht auto’s de ruiten ingeslagen. Uit vijf auto’s had hij spullen gestolen. Woensdag werd hij bij verstek door politierechter Bauke Jansen veroordeeld tot vier maanden cel.

Spullen ‘koud’ gesteld

De autokraken vonden plaats in de vroege ochtenduren. Een vrouwelijke getuige had een foto gemaakt van een man die zich verdacht ophield. Toen de politie kwam, was de vogel gevlogen. Wel werden er spullen in de bosjes gevonden die uit de auto’s afkomstig waren. De politie ging posten en een paar uur later werd de verdachte opgepakt, toen hij terugkwam om de spullen die hij ‘koud’ had gesteld te verzamelen.

Met onbekende bestemming vertrokken

De man ontkende in eerste instantie, later, tijdens een verhoor door de rechter-commissaris, bekende hij de inbraken. De Algerijn blijkt al sinds begin juli vorig jaar het land te hebben verlaten, hij is met onbekende bestemming vertrokken. Hij had nog geen strafblad in Nederland. De schadeclaims van vijf gedupeerde autobezitters werden toegewezen. In totaal ging het om bijna 1600 euro.