Friese kledingzaak Jensen failliet, mogelijk overname

Publicatie: wo 29 juli 2020 13.21 uur

LEEUWARDEN - Het Friese kledingwinkelconcern Jensen Family-shop is failliet verklaard. De coronatijd zou de nekslag zijn geweest voor de winkelketen die het al meerdere jaren lastig zou hebben gehad.

Het faillissement raakt alle winkels in Friesland behalve de winkel in Sneek, deze is zelfstandig. Met het faillissement zijn een tiental winkels gemoeid. De winkels blijven voorlopig open. Mogelijk wordt de winkelketen overgenomen. Er zou al een overnamekandidaat zich gemeld hebben bij de curator.