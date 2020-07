Surfer breekt plank Lauwersoog, KNRM komt in actie

Publicatie: wo 29 juli 2020 12.10 uur

LAUWERSOOG - De vrijwilligers van het KNRM station Lauwersoog werden woensdagmorgen opgeroepen voor een surfer in problemen.

Net buiten de havenmond van Lauwersoog was een surfer in de problemen gekomen, omdat zijn surfplank brak op een golf. De surfer en zijn surfuitrusting werden aan boord gehaald van de reddingboot Annie Jacoba Visser.

Doordat de man een goed pak droeg was hij niet onderkoeld geraakt. In het boothuis kon de man even op verhaal komen onder het genot van een bakje koffie.

FOTONIEUWS