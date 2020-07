Brug SkÃ»lenboarch stuk: handmatig opengezet

Brug Skûlenboarch stuk: handmatig opengezet

Publicatie: di 28 juli 2020 21.45 uur

JISTRUM - De brug van Skûlenboarch tussen Jistrum en Eastermar is stuk. De storing ontstond omstreeks 18.00 uur. Het brugdek kon niet opengedraaid worden waardoor de scheepvaart niet kon passeren.

In de avond zijn twee monteurs ter plaatse gekomen om de storing te verhelpen. Er zijn verwoede pogingen gedaan maar het wilde niet lukken. Omstreeks 20.30 uur werd via de marifoon aan de schippers verteld dat de monteurs woensdagochtend vroeg verder zouden gaan. Ze zijn daarna doorgegaan totdat het donker werd. Rond 21.30 uur is de brug handmatig opengezet (zonder cilinder) zodat de scheepvaart kon doorvaren. De brug bleef daarna open staan waardoor het wegverkeer voorlopig geen gebruik kan maken van de brug. Er is een omleidingsroute ingesteld.

Dankzij het tijdstip en de zomervakantie waren er relatief weinig schippers de dupe. Aan weerszijden van de brug lagen in totaal vijf schepen. Daarnaast lagen ook meerdere pleziervaart-boten in de wacht. Een deel daarvan is ook teruggekeerd van waar ze kwamen.

FOTONIEUWS