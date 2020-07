Veel bootjesmensen weten Kollum te vinden

Publicatie: di 28 juli 2020 21.23 uur

KOLLUM - Tijdens de vakantieperiode weten de bootjesmensen Kollum massaal te vinden. Ook is het in deze tijd van corona, drukker dan anders op het water, omdat mensen nu minder het buitenland opzoeken en meer met een bootje weggaan. Het is dit jaar dan ook lastiger om bij de Jachthaven “De Rijd “een plekje te bemachtigen. Terwijl de één geniet bij de boot en een hengeltje uitgooit brengt de ander een bezoekje aan het winkelcentrum.

Het vinden van het winkelcentrum van Kollum is lastig aldus de meeste bootjesmensen. Als je vanaf de Zijlsterrijd richting Kollum vaart staat er alleen een aanwijzingsbord ‘Jachthaven’,volgens veel bootjesmensen ontbreekt het bordje ‘centrum’. Mensen geven aan dat ze liever willen weten hoe het centrum van Kollum te bereiken is.

