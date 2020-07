De laatste trends om beloningen en geld te verdienen in het online casino

Publicatie: di 28 juli 2020 20.15 uur

LEEUWARDEN - De laatste jaren hebben de concurrerende online casino's met de vele bonussen de markt verzadigd en dus is het tijd om diverse beloningen op een andere manier te verkrijgen.

Het verleden

De verschillende land-casino's hebben plaats moeten maken voor de virtuele wereld om de gokkers vanuit de luie stoel te bedienen. Met dit gegeven kwamen de diverse bonussen en aantrekkelijke promoties ook voort en al snel werd er een nieuwe markt aangeboord om de spelers zelfs met de mobieltjes te laten spelen op deze casino's.

De levensechte virtuele croupiers hebben plaatsgenomen in diverse ruimtes waar ze dagelijks met talloze high-tech camera's worden gevolgd om deze nieuwe trend naar buiten te brengen. Daarnaast worden de verschillende klassieke, maar ook nieuwere variaties op diverse tafelspelen gelikt onder de aandacht gebracht van de nieuwe speler.

Wat zijn de nieuwste trends anno 2020

We zien dat de virtuele dealers zeer geliefd zijn bij de meeste casino's, toch blijken er nieuwe kapers op de kust te zijn die het toekomstbeeld van deze gokaanbieders kunnen veranderen en hoe kun je als speler een extra centje bijverdienen?

Spelen in een online gokkasten toernooi.

Dit kan erg lucratief zijn als men zich aanmeld bij eender casino en meespeelt in wekelijkse vrije (zonder inzet) toernooien. Deze kunnen soms met een leuk geldbedrag op de proppen komen.

Het pokerspel.

Het oude pokerspel kan natuurlijk worden gespeeld op een videoslot en dan zal de winkans natuurlijk bepalend zijn dankzij de RNG (Random Nummer Generator). Een beter alternatief om dit spel onder de knie te krijgen, is om aan te schuiven bij een pokerspel dat gespeeld wordt met levensechte personen waar men tegen elkaar speelt. Bovendien kunnen de vele toernooien erg lucratief zijn.

Maak een casino affiliatie aan.

Gokken voor echt geld blijft natuurlijk interessant, maar men kan ook geld verdienen zonder ook maar een inzet te plaatsen. De casino-affiliatie geeft de persoon de gelegenheid om via zijn eigen website diverse banners en reclame te plaatsen om nieuwe spelers te werven. Komen er nieuwe spelers via deze weg binnen dan kan de R.O.I.(Return On Investment) vrij hoog zijn.

Het toekomstbeeld

De casino-industrie zit natuurlijk niet stil en in deze duizelingwekkende markt zullen nieuwe trends elkaar opvolgen. We zien dat er een opmars is van de zogeheten "Pay N Play"casino's, waar men zonder registratie direct kan gaan spelen dankzij "Trustly"als betalingsoptie.

Verder is er nog een ander toekomstbeeld te zien dat met de naam "Virtual Reality"door het leven gaat. Op deze manier kunnen spelen zoals: poker tot een ongekende hoogte worden gebracht en zullen andere spelen er snel achteraan volgen.

Als laatste kunnen we ook zien dat er tegenwoordig meerdere behendigheidsspelen voor echt geld worden gespeeld. Dus een uitblinker worden in een vertrouwd aangeboden casino-spel blijkt de nieuwe opkomst te zijn.

Tot slot

Wat allemaal begon als een leuk gezelschapsspel heeft zich tegenwoordig uitgewerkt tot een zeer concurrerende, maar winstgevende markt waar het einde nog lang niet in zicht is.