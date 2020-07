Educatieve bijenweide in Surhuisterveen.

Publicatie: di 28 juli 2020 19.05 uur

SURHUISTERVEEN - Dinsdag 28 juli ging burgemeester Oebele Brouwer van Gemeente Achtkarspelen een bijenhotel maken in een educatieve bijenweide in Surhuisterveen. Dit deed hij samen met een groep kinderen bij Maatschap Bloemhoff.

De actie is op touw gezet door VANLA in samenwerking met burgerinitiatief Brommels! en Stichting Wrâldfrucht. Via het project ‘Natuerlik Ferskaat mei de mienskip’ zetten zij zich in om de biodiversiteit te vergroten in boomwallen en tuinen in De Noardlike Fryske Wâlden. Ook kwam het ‘Brommelswyfke’ langs (gespeeld door Atsje Lettinga van De Muzykpleats) en zorgde voor een vrolijke noot.

Samen met het Brommelswyfke is het de bedoeling dat de burgemeester de jongere generatie enthousiasmeert voor het thema Natuerlik Ferskaat (biodiversiteit).

