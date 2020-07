Twee auto's in botsing op Beetsterweg

Publicatie: di 28 juli 2020 16.08 uur

BEETSTERZWAAG - Op de Beetsterweg nabij Beetsterzwaag zijn dinsdag rond 15.15 twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. Een van de betrokkenen is onderzocht in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Vermoedelijk was een voorrangsfout de oorzaak van het ongeval. Beide voertuigen zijn na het ongeval de berm in gereden, hierdoor ondervond het overige verkeer weinig hinder. Een aanrijdingsselecteur is ter plaatse gekomen om de exacte oorzaak te achterhalen.

