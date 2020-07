Tbs voor stalken bejaarde buurvrouw

Publicatie: di 28 juli 2020 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een Gorredijker (48) is dinsdag wegens belaging van zijn bejaarde buurvrouw veroordeeld tot 1 jaar cel en terbeschikkingstelling met dwangverpleging. De man heeft een tijdlang zijn buurvrouw lastiggevallen door op de deuren en ramen te kloppen en zich op te houden bij de woning. De buurvrouw voelde zich gedwongen de deuren op slot te doen en was soms zo bang dat ze zichzelf opsloot in de slaapkamer.

Psychische problemen

‘Ze voelde zich niet meer veilig in haar eigen woning’, aldus de rechtbank. Herhaalde verzoeken om zijn buurvrouw met rust te laten en een gesprek met de wijkagent haalden niets uit, de Gorredijker bleef zijn buurvrouw lastigvallen. De man is verminderd toerekeningsvatbaar. Hij heeft een verstandelijke beperking en hij kampt met psychische problemen. Volgens de rechtbank heeft hij weinig besef van de gevolgen van zijn gedrag.

Vier jaar tbs

De Gorredijker is vaker veroordeeld voor stalking. In april 2010 veroordeelde de politierechter hem tot een celstraf van een jaar omdat hij zijn buren hoorndol maakte door op de meest onmogelijke uren op de muren te bonken. Toen al stond de Gorredijker niet open voor een behandeling of begeleiding en zo denkt hij er nog steeds over. De rechtbank zag geen andere uitweg dan het opleggen van een gedwongen behandeling, maar stelde wel een maximum aan de duur van de tbs: na vier jaar zal bekeken worden hoe het verder moet met de Gorredijker. Hij moet 1000 euro smartengeld aan zijn buurvrouw betalen.