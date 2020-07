Verdachten overval oude vrouw psychisch onderzocht

Publicatie: di 28 juli 2020 15.30 uur

LEEUWARDEN - De Leeuwarder rechtbank heeft dinsdag bepaald dat twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de overval op een 94-jarige vrouw uit Drachten psychologisch onderzocht moeten worden. Een 19-jarige inwoner van Gerkesklooster zal door een psycholoog worden onderzocht. De tweede verdachte, 20 jaar en zonder vaste woon- of verblijfplaats, gaat naar een instelling voor jeugdigen om geobserveerd te worden.

Geldkistje met gouden munten

De vrouw werd op 21 oktober vorig jaar ‘s avonds rond kwart over 10 in haar woning aan de Korenmolen overlopen door twee jongens. De overvallers drukten de vrouw tegen de trap en bedekten haar gezicht. De overvallers gingen er vandoor met een geldkistje met gouden munten. In een uitzending van Opsporing Verzocht waarin in april aandacht werd besteed aan de zaak, vertelde de vrouw dat ze heel rustig was gebleven. Toen ze vertrokken schakelden de overvallers de stroom uit, maar ze hadden buiten het alarmsysteem gerekend.

Geldkistje gevonden

Eén van de overvallers liet zijn dna achter op de sleutel van de meterkast. Vermoedelijk gaat het om het dna van een derde verdachte, een 19-jarige Drachtster. In april vond een jongen die in een water in Drachten aan het zwemmen was, het geldkistje terug. Eén van de verdachten is minderjarig, zijn zaak wordt achter gesloten deuren behandeld. Van deze verdachte is het voorarrest inmiddels geschorst, hij moet zich wel aan een reeks zware voorwaarden houden.

Voorarrest verlengd

De zaak van de 19-jarige staat op de ochtend van 30 september gepland. De zaken van de twee die dinsdag voor de rechter moesten komen zouden een dag eerder worden behandeld. Omdat het onderzoek nog lang niet gereed is, zal die datum niet gehaald worden. De rechtbank verlengde het voorarrest van beide verdachten met drie maanden.