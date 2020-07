Agent meegesleurd in auto: 15 maanden cel

LEEUWARDEN - Een 24-jarige inwoner van Hoofddorp die begin januari met hoge snelheid wegreed in een auto terwijl een agent in burger half in de deuropening hing, is dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden wegens poging tot zware mishandeling veroordeeld tot 15 maanden cel. Omdat het delict is gepleegd in een – gestolen – voertuig kreeg de Hoofddorper ook nog een rijontzegging van een jaar.

Gestolen auto

De agent wilde de Hoofddorper bij het tankstation aan de A7 bij Haskerhorne aanspreken omdat de Honda waarin hij reed als gestolen geregistreerd stond. Toen de agent half in de deuropening van de auto hing om de contactsleutel om te draaien, gaf de bestuurder gas.

600 euro smartengeld

Omdat de Honda richting een geparkeerde auto reed, moest de agent wel loslaten om te voorkomen dat hij tussen de portier en de auto klem zou komen te zitten. De Hoofddorper werd een paar kilometer verderop alsnog opgepakt, nadat hij in een weiland was gevlucht. De man moet 600 euro smartengeld aan de agent betalen.