Mishandeling Dokkum: â€˜Bloed liep onder deur doorâ€™

Mishandeling Dokkum: ‘Bloed liep onder deur door’

Publicatie: di 28 juli 2020 11.30 uur

LEEUWARDEN - Bij de mishandeling van een 29-jarige vrouw uit Dokkum, in de nacht van 26 op 27 april in een woning aan De Schans, is extreem veel geweld gebruikt. Dat zei officier van justitie Roelof de Graaf dinsdag tijdens een pro forma-zitting. De vrouw had volgens de officier ‘zwaar letsel aan het hoofd’. In het ziekenhuis werden drie schedelfracturen geconstateerd. ‘De hersens lagen open’, aldus De Graaf. De dader heeft waarschijnlijk gebruik gemaakt van een scherp voorwerp.

Bloed liep onder de garagedeur

Toen de politie bij de woning arriveerde, liep volgens de officier het bloed onder de garagedeur door. De bewoonster lag in de garage, ‘in shock’ zei De Graaf. Aan de hand van de bloedsporen in de woning concludeerde De Graaf voorzichtig dat de vrouw aan de haren van de kamer door de keuken naar de garage gesleept moet zijn. De dader had brand gesticht terwijl het 3-jarige dochtertje van het slachtoffer nog in de woning was.

‘De hele woning was zwart’

Een bank was in brand gestoken en moet urenlang gerookt hebben. De Graaf: “De hele woning was zwart’. Ook het dochtertje moest naar het ziekenhuis vervoerd worden, ze had rook ingeademd. Volgens de officier zijn er op verschillende plekken in de woning sporen van brandversnellende middelen aangetroffen. Diezelfde nacht hield de politie een 34-jarige inwoner van Ferwert aan, hij had een buitenechtelijke relatie met het slachtoffer.

Persoonlijkheidsproblematiek

Dinsdag verlengde de rechtbank het voorarrest van de Ferwerter voor de duur van drie maanden. Verder bepaalde de rechtbank dat de man naar het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht moet voor psychologische observatie. Volgens een psycholoog die de politieverhoren heeft gevolgd, is er mogelijk sprake van persoonlijkheidsproblematiek. Zo’n onderzoek duurt zeven weken, de wachttijd voor opname in het PBC is momenteel zo’n zes maanden.

Verdachte ontkent elke betrokkenheid

Na enig aarzelen zei de verdachte dat hij niet wil meewerken aan onderzoek in het PBC. ‘Ik ben wel meewerkend, maar ik wil daar niet heen’, zei de Ferwerter. Hij ontkent elke betrokkenheid bij de mishandeling, die door de officier wordt gekwalificeerd als een poging tot moord. In zijn auto zijn glasscherven aangetroffen die waarschijnlijk afkomstig zijn uit de achterdeur van de woning van het slachtoffer.

‘Geen begin van wettig bewijs’

Andere sporen, zoals dna- of bloedsporen zijn bij de Ferwerter niet aangetroffen. Het slachtoffer heeft, als gevolg van het hersenletsel, geheugenschade opgelopen. Zij kan zich niks herinneren van de bewuste nacht. Eva Bakx, zijn advocate, stelde dan ook dat er wat haar betrof ‘geen begin van wettig bewijs is’ dat haar cliënt verantwoordelijk is voor de mishandeling van het slachtoffer en de brandstichting. Wel is er op de avond voorafgaand aan de mishandeling veelvuldig app-contact geweest tussen de verdachte en het slachtoffer. De officier stelde dat de Ferwerter ‘is losgegaan’ nadat het slachtoffer niet meer reageerde op zijn appjes.

‘Hij wil de regie’

De verdachte heeft volgens De Graaf ‘grote behoefte aan controle in relaties’. ‘Hij wil de controle, hij wil de regie’, aldus de officier. De Ferwerter zei zelf dat dit soort geweld niet bij hem past: ‘Ik ben heel verdrietig om wat er gebeurd is’. Hij verzocht de rechtbank om hem vrij te spreken. ‘Zodat ik bij mijn vrouw en kinderen kan zijn’. De rechtbank verlengde het voorarrest omdat er nog steeds ‘ernstige bezwaren’ zijn. Over drie maanden zal opnieuw worden gekeken of de voorlopige hechtenis verlengd moet worden.