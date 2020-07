Marktplaatsoplichting om gokverslaving te betalen

Publicatie: ma 27 juli 2020 13.45 uur

LEEUWARDEN - Een 46-jarige inwoonster van Harkema maakte zich in 2018 schuldig aan internetoplichting: ze had mensen geld afhandig gemaakt door op Marktplaats spullen te koop aan te bieden en vervolgens niets te leveren als er was betaald. De Harkemase kampte met een gokverslaving.

Laarzen van Panama Jack

“2018 was niet mijn jaar”, verzuchtte de vrouw maandagochtend terwijl ze tegenover politierechter Klaas Bunk zat. Eind 2018 had de Harkemase in krap twee maanden tijd via Marktplaats meer dan 100 personen opgelicht. Ze bood spullen te koop aan – onder meer kleding en laarzen van het merk Panama Jack – maar leverde vervolgens niets als ze geld binnen had gekregen. Het geld gebruikte ze online te gokken.

15.000 euro achterover gedrukt

Ze zei dat ze al een paar jaar last had van een gokverslaving. Die had ze redelijk onder controle, tot ze na een scheiding alleen kwam te staan. Ze woonde destijds met haar zoontje in Dronrijp. “Ik woonde in een vreemd dorp, in een vreemde omgeving”. Begin 2018 had ze ook al geld van haar werkgever gestolen: als boekhoudster van een milieubedrijfje in Leeuwarden had ze ruim 15.000 euro achterover gedrukt. Alles ging op aan online gokken.

Valse account op Marktplaats

In januari vorig jaar werd ze wegens verduistering in dienstbetrekking veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. De rechter bepaalde ook dat ze alles terug moest betalen. “Het hele dorp wist wat ik had gedaan”, zei de vrouw. Ze kwam onder bewind en moest rondkomen van 50 euro per week. Via een valse account op Marktplaats ging ze in november 2018 dingen te koop aanbieden, nadat ze eerst zelf ook al was opgelicht. Ze had een jas gekocht die nooit was geleverd. “Dus ik weet hoe het voelt”, aldus de verdachte.

Gestopt met gokken

Ze werd er niks beter van, het geld dat via Marktplaats binnenkwam, ongeveer 5000 euro, vergokte ze weer. Vlak voor de kerstdagen besloot ze dat het zo niet meer verder kon. Ze stopte met het adverteren op Marktplaats en met gokken. “Permanent”, benadrukte ze. Ze heeft Marktplaats nog benaderd, in een poging de mensen die ze gedupeerd had te compenseren. Daar wilde Marktplaats niets van weten.

“De knop is om”

De vrouw zei dat ze momenteel “minimaal” leeft om te proberen haar fouten uit het verleden glad te strijken. Ze doet nu zelfs vrijwilligerswerk bij de verslavingszorg, waar ze als ervaringsdeskundige voorlichting geeft. “De knop is om”, verzekerde de Harkemase. De rechter bepaalde dat de vrouw aan de zes gedupeerden die een schadevergoeding hadden ingediend in totaal 361 euro terug moet betalen.

Betalingsverplichting op nihil

Eigenlijk zou ze ook nog het geschatte financiële voordeel – bijna 5000 euro – aan de Staat moeten betalen. Uit coulance, omdat vooral het zoontje van de Harkemase door zo’n regeling zou worden getroffen, stelde officier van justitie Sus Broekstra voor om de betalingsverplichting op nihil te bepalen. Dat voorstel nam Bunk over, evenals de eis van de officier om aan de vrouw een werkstraf van 60 uur op te leggen. “U gaat mij hier niet weer zien”, beloofde de Harkemase.