Appartementen Woodbrookers ontruimd na brand

Publicatie: ma 27 juli 2020 10.20 uur

KORTEHEMMEN - Even voor 10.00 uur brak er maandag brand uit in een appartement van behandelcentrum Woodbrookers aan de Boerestreek in Kortehemmen. Het betreffende appartement en naastgelegen appartementen zijn gelijk ontruimd in afwachting van de brandweer.

Er zijn twee blusvoertuigen van de brandweer ter plaatse gekomen. De brandweer liet om 10.15 uur weten al vrij snel weten dat de brand geblust was.

Eén persoon is door het ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis omdat deze rook had ingeademd. De brandweer is na het blussen aan de slag gegaan om het appartement en aangrenzende ruimte te ventileren. Het betreffende appartement liep hevige brand- en rookschade op. Naast de ambulance en brandweer kwam ook de traumahelikopter met het Mobiel Medisch Team ter plaatse om hulp te verlenen.

