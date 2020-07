Grouster rijdt auto met drank en drugs (op)

Publicatie: zo 26 juli 2020 14.04 uur

LEEUWARDEN - Een 30-jarige automobilist uit Grou kreeg zaterdagmiddag een rijverbod van 24 uur. De man reed onder invloed van drugs en drank over de Drachtsterweg bij Leeuwarden.

De politie werd omstreeks 19.20 uur door de politie staande gehouden. Uit de blaastest bleek al snel dat hij onder invloed van alcohol was. Uit de speekseltest bleek even later dat hij ook onder invloed van cocaïne was. De Grouster is meegenomen naar het bureau voor een bloedproef. De verdachte kreeg een rijverbod van 24 uur opgelegd.