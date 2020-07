Trekker rijdt hekwerk omver bij Burgum

Publicatie: zo 26 juli 2020 13.31 uur

BURGUM - Bij het Wetter en Willepark in Burgum is zaterdagavond een hekwerk kapot gereden. Volgens de politie zou dit gebeurd zijn door een trekker met een keet daarachter. Twee markeringsborden werden kapot gereden en de scheefstaande paaltjes waren stille getuige in de nacht.

De politie heeft de bestuurder van de trekker niet meer aangetroffen. De bestuurder wordt opgeroepen om zich te melden om de schade te regelen met de gemeente.