Fysiotherapeut test positief op corona

Publicatie: za 25 juli 2020 09.33 uur

DRACHTEN - Een medewerker van ziekenhuis Nij Smellinghe is positief getest op het coronavirus. Het testresultaat werd vrijdagmiddag bekend. De GGD is gestart met een bron- en contactonderzoek in de persoonlijke omgeving. De afdeling Infectiepreventie van het ziekenhuis is hiermee ook gestart onder medewerkers en patiënten waar de collega contact mee heeft gehad van maandag 20 t/m woensdag 22 juli.

Vijf patiënten en enkele medewerkers nauw contact

Er zijn vijf patiënten in nauw contact geweest met de fysiotherapeut. Dit houdt in dat zij langer dan 15 minuten binnen een straal van 1,5 meter contact hebben gehad. Deze patiënten zijn vrijdag telefonisch geïnformeerd door Nij Smellinghe. Daarnaast zijn er een aantal collega's waar het vermoeden is dat die nauw contact hebben gehad met de man. Ook deze medewerkers zijn vrijdag geïnformeerd en zijn direct in thuisquarantaine gegaan. De GGD neemt zaterdag contact met hen op voor onder andere verder bron- en contactenonderzoek.