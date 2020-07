Brandgerucht bij cafÃ© Veldzicht Metslawier

Brandgerucht bij café Veldzicht Metslawier

Publicatie: vr 24 juli 2020 20.15 uur

METSLAWIER - De brandweerkorpsen van Anjum en Ternaard werden vrijdagavond rond 19.00 uur opgeroepen voor een nacontrole aan de Roptawei in Metslawier.

Bij café-restaurant Veldzicht rook men al enkele dagen af en toe een brandlucht. Uit voorzorg werd nu toch maar de brandweer gebeld.

De ter plaatse gekomen brandweerlieden hebben ter plaatse onderzoek gedaan, met onder andere warmtebeeldcamera's, maar ze konden geen oorzaak vinden.

Even dacht men iets gevonden te hebben. Om het hoekje stond een plastic emmer met turf waar sigarettenpeuken in lagen te smeulen en die al gaten in de emmer hadden gemaakt. Maar dit bleek niet de oorzaak te zijn.

De brandweer kon verder weinig doen en is na een half uurtje weer vertrokken. Tijdens de vakantieperiode worden nu standaard twee brandweerkorpsen gealarmeerd, om er zo zeker van te zijn dat er voldoende manschappen zijn.

