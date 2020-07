Rotonde besmeurd met slachtafval

Publicatie: vr 24 juli 2020 18.42 uur

SUMAR - De rotonde bij Sumar is vrijdagmiddag besmeurd met een partij slachtafval. Het afval is hoogstwaarschijnlijk uit een vrachtwagen gelopen bestemd voor Sonac in Sumar.

Het incident vond plaats tussen ruwweg 17.00 uur en 18.00 uur. Het verkeer dat er door heen reed, zorgde ervoor dat het slachtafval langzaam verdween in vaak de wielkassen van auto's. Er werd geen actie ondernomen om het op te ruimen.