Plaatsen paaltje gaat mis: gaslekkage

Publicatie: vr 24 juli 2020 16.17 uur

GORREDIJK - Een paal in de grond slaan gaat niet altijd goed. Vrijdagmiddag ging het mis bij een woning aan de Ra'anana in Gorredijk. Bij het slaan van de paal werd een gasleiding in de grond geraakt.

Uit voorzorg werd de brandweer om 15.58 uur gebeld. Deze is ter plaatse gekomen om de situatie veilig te stellen totdat het gasbedrijf arriveerde om de gaslekkage te dichten.

