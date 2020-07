Man pikt telefoon en laat zijn penis zien

Publicatie: vr 24 juli 2020 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een Dokkumer (34) zou begin maart een telefoon hebben verduisterd van een meisje dat bij hem op bezoek was geweest. De man ontkende vrijdag op de zitting van de politierechter in alle toonaarden. Hij ontkende ook dat hij, aan hetzelfde meisje en haar vriend, zijn geslachtsdeel had getoond.

Penis uit broek hangen

De Dokkumer was het stel tegengekomen in de stad. Hij nodigde ze uit om in zijn woning te gaan gamen. Daar aangekomen liep het snel uit de hand. De Dokkumer zou stevig hebben gedronken en liet op een gegeven moment ten overstaan van iedereen zijn penis uit zijn broek hangen. Vervolgens probeerde hij de pet en de sjaal van de jongen af te pakken.

Samsung telefoon te koop

De jongen en het meisje gingen er vandoor, in de haast was het meisje haar telefoon vergeten. Het toestel werd niet teruggevonden, ook niet na een zoekactie van de politie nadat het stel aangifte had gedaan. Maar een medewerkster van een telefoonwinkel in Dokkum kreeg de volgende dag wel een telefoontje van de verdachte. De man bood eenzelfde soort Samsung telefoon als die van het meisje te koop aan.

Code omzeilen

Hij kwam niet meer langs, maar intussen had het meisje wel de winkel gebeld met de vraag of ze gewaarschuwd kon worden als een telefoon zoals de hare te koop zou worden aangeboden. De verdachte belde later weer naar de winkel, ditmaal vroeg hij of men de code van een telefoon kon omzeilen om het toestel terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. De man kwam naar de winkel en werd aangehouden. De politie was inmiddels gewaarschuwd.

Verhaal verdachte ‘volstrekt ongeloofwaardig’

De Dokkumer bleef hardnekkig volhouden dat hij vol goede bedoelingen was geweest. Hij zou de code hebben willen kraken zodat hij de eigenaar kon achterhalen. Ook het potloodventen ontkende hij, hoewel zijn vriendin had verklaard dat hij dat wel vaker deed als hij had gedronken. ‘Volstrekt ongeloofwaardig’ oordeelde de officier van justitie. ‘De verdachte houdt totaal geen rekening met de gevoelens en eigendommen van andere mensen’, aldus de officier. Zij eiste een werkstraf van 40 uur, de rechter nam de eis over.