Thijs Faber (9) wint natuurfotowedstrijd

Publicatie: vr 24 juli 2020 14.56 uur

DAMWâLD - Deze week heeft de 9-jarige Thijs Faber uit Dokkum de KidzKlix jaarprijs voor de mooiste natuurfoto van 2019 in ontvangst genomen. Fernanda de Zwart van NME De Klyster in Damwâld reikte de prijs uit.

De workshop waaraan Thijs had meegedaan, werd in de herfst van het vorige jaar gegeven in een nauwe samenwerking tussen KidzKlix en NME-Centrum De Klyster. Vele Friese klassen deden mee.

Ieder jaar reikt KidzKlix een fotocamera (Nikon Coolpix W1200) uit aan de fotograaf die de mooiste foto van het jaar heeft gemaakt. Van alle winnaars van de fotoworkshops, plus de ingezonden foto's, wordt door het publiek de mooiste foto gekozen via social media.

Dit jaar werd de foto van Thijs gekozen met ruime voorsprong op de rest. De foto van de onderkant van een paddenstoel (kikkerperspectief) kreeg veruit de meeste stemmen. "Je kunt de plaatjes van de zwam heel goed zien en het licht schijnt er zo mooi doorheen. Heel origineel standpunt Thijs!", aldus de vakjury.

Tijdens de uitreiking vertelde Thijs dat hij graag natuurfoto's maakt met de camera van zijn moeder en dat hij de wens heeft om ooit een eigen camera te hebben om zelf lekker de natuur in te kunnen trekken. Thijs was natuurlijk heel blij toen uit het cadeau de Nikoncamera tevoorschijn kwam. Deze prijs was helemaal op de goede plek.