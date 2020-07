Werkstraf voor witwassen geld gedupeerde ondernemers

Publicatie: vr 24 juli 2020 14.50 uur

DRACHTEN - ASSEN - Een 23-jarige man uit Drachten is veroordeeld tot 100 uur werkstraf (50 uur voorwaardelijk) voor betrokkenheid bij het witwassen van ruim 10.000 euro. Het geld was afkomstig van twee ondernemers die slachtoffer zijn geworden van een babbeltruc.

Twee mededaders uit Assen (26) en Haren (25) zijn veroordeeld tot respectievelijk één maand gevangenisstraf en 120 uur werkstraf met één maand voorwaardelijk. De Assenaar, die de leider van het trio was en daarom de hoogste straf kreeg, moet bovendien ruim 9.700 euro witgewassen geld terugbetalen aan de staat.

Babbeltruc

Twee ondernemers in Gelderland en Noord-Brabant werden begin 2018 telefonisch opgelicht. Ze werden gebeld door mannen die zeiden dat ze van de Belastingdienst waren en dat de ondernemers nog grote bedragen moesten betalen aan de fiscus. Deden ze dat niet snel, dat zou de Belastingdienst hun bedrijven op slot laten gooien. De twee trapten in de babbeltruc en maakten duizenden euro's over. Het geld kwam terecht op rekening van twee mannen die geen rol speelden in de witwaszaak.

Op 18 en 21 maart dat jaar gebruikten de Fries, de Groninger en de Drent het geld van die twee rekeningen bij hun witwaspraktijken. Op de 18e namen de drie bij een casino in Assen in totaal ruim 7.000 euro van die rekeningen contant op.

Witwassen via de MediaMarkt

Drie dagen later kochten de man uit Drachten en zijn kompaan uit Haren bij de MediaMarkt in Assen voor ruim 2300 euro aan Apple-apparatuur. Dat pinden ze van dezelfde rekeningen. Nog dezelfde dag kwam de man uit Drachten terug met de spullen. Hij vertelde dat de kleur hem toch niet aanstond en hij de spullen daarom terugbracht en hij contant geld terug wilde.

Dat vertrouwde een beveiliger niet. Die belde de politie. Zo liep het trio tegen de lamp. De Fries en de Groninger verklaarden dat de Assenaar het brein achter de misdrijven was. Hoewel de Drent dat ontkende, gelooft de rechter het wel. De man uit Drachten zei dat hij gedwongen was om mee te doen. Vanwege zijn ondergeschikte rol en omdat hij nog geen strafblad had, kreeg hij de laagste straf. (ADP)