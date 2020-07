Afscheid Griet de Boer-Helder op AZC Burgum

Publicatie: do 23 juli 2020 20.58 uur

BURGUM - Vijfentwintig jaar lang was Griet de Boer-Helder werkzaam op het AZC. Drie weken geleden vierde ze nog haar 25-jarig jubileum. Ze begon in 1995 op het AZC Westerbork. In Friesland waren toen nog geen asielzoekerscentra. Toen in Drachten een azc werd geopend, werd ze overgeplaatst naar Drachten. Later ging ze ook nog over naar Dokkum en Sint Annaparochie.

Ze maakte in de beginjaren werkdagen (nachtdiensten)van 12 uren. Een uur reistijd heen en een uur reistijd terug maakte de dag 14 uren. Toen er 20 jaar terug een asielzoekerscentrum in Burgum werd geopend, is ze overgegaan naar Burgum en heeft ze het centrum daar mede opgebouwd.

De bijna 67-jarige Griet groeide op 'onder de Wilhelminaboom' aan de Markt in Burgum, als oudste van acht kinderen. Na de basisschool ging ze naar het voortgezet onderwijs, maar dit was maar van korte duur. Toen mevrouw Oenema in 1966 aan de deur kwam, kon ze aan het werk als kamermeisje bij Hotel Café Restaurant 't Roodhert in Burgum. Ze ging van school en aan de slag. Na ruim een jaar kon ze met haar oom, Foppe Slotegraaf, mee naar de plasticfabriek van de heer Otten aan de Meester W.M. Oppedijk van Veenweg, vanaf 1978 'lytse' Poiesz.

Daar is ze niet gebleven. Ze ging in de bediening bij cafetaria Martens in Leeuwarden en werd nog caissière bij de SPAR van Jan Rinzema in Burgum. In 1986 besloot ze de moedermavo te gaan volgen, meldde zich in 1989 als eerste vrouwelijk brandwacht aan bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer van Tytsjerksteradiel en leerde ze door voor de beveiliging.

Nu, na 25 jaar als receptioniste en beveiliger bij Trigion in het AZC gewerkt te hebben, is de tijd gekomen dat Griet na 54 jaar werken met pensioen gaat. Donderdag nam ze afscheid van collega's, COA en bewoners.

Donderdag werd ze verrast met een groot spandoek, kaarten, bloemen en cadeaus. Na een lang en werkzaam leven is het nu tijd voor Griet om van haar welverdiende pensioen te genieten. En dat zal best wennen zijn. Dat ze vandaag in het zonnetje werd gezet heeft ze dan ook meer dan verdiend.