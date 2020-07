Bosschages in brand door onkruidbrander

Publicatie: do 23 juli 2020 17.21 uur

BURGUM - Bosschages op de grens van klimpark Aventoer en Tiltrans aan de Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg in Burgum zijn donderdag in brand gevlogen. De brand kon ontstaan omdat een tuinman met een onkruidbrander bezig was geweest.

Er is ter plaatse met emmers en brandblussers geblust in afwachting van de Burgum brandweer. Deze werd om 15.28 uur gealarmeerd. Bij aankomst van de brandweerlieden was het vuur voor het grootste deel al gedoofd. Een nabijgelegen opslag bleef bespaard.