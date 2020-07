Ritje met pony en wagen eindigt in de sloot

Publicatie: do 23 juli 2020 17.13 uur

BURGUM - Een rit met pony en wagen eindigde donderdag voor een gezin uit Noardburgum in de sloot. De man, vrouw en twee kinderen reden over een ruiterpad tussen de Zomerweg en Kloosterlaan boven Burgum. Op een zeker moment sloeg de pony op hol nadat deze schrok van twee jonge IJslandse paarden die wild renden in een weiland.

De pony trok de kar met opzittenden naar de sloot. De man wist nog op tijd van de kar te springen en de rest kwam in de sloot tot stilstand. De vrouw en jonge meisjes zijn na het ongeval snel op het droge geholpen. De meisjes waren flink geschrokken.

De brandweer van Burgum werd om 14.48 uur opgeroepen omdat de pony en kar nog in de sloot lagen. Een Burgumse te paard is naar de Kloosterlaan gereden om de brandweer op te wachten en naar de juiste plek te loodsen. De brandweerlieden zijn te voet ter plaatse gekomen en hebben de pony uit de sloot te gered. Daarna werd de kar en anderen spullen uit de sloot gehaald.