Werkstraf voor rijden onder invloed van drugs

Publicatie: do 23 juli 2020 14.35 uur

LEEUWARDEN - Twee Drachtsters die vorig jaar onder invloed van drugs achter het stuur zaten, zijn donderdag door de politierechter veroordeeld tot werkstraffen van 50 uur. Een 37-jarige Drachtster kreeg ook nog een rijontzegging van negen maanden. Hij was op 28 augustus vorig jaar in de auto gestapt nadat hij speed en GHB had gebruikt.

Speekseltest

De politie zag de man slingerend door Leeuwarden rijden en zette de auto aan de kant. Volgens de Drachtster was het niet de drugs waardood hij van links naar rechts over de weg ging, hij zou op zijn telefoon hebben gezeten. De speekseltest wees uit dat hij drugs had gebruikt, met een bloedtest werd de precieze hoeveelheid vastgesteld.

Rijbewijs ongeldig

Het CBR verklaarde het rijbewijs ongeldig, de man moest het roze pasje inleveren. Dat zou ook zijn gebeurd met het rijbewijs van een 25-jarige Drachtster. Tenminste, dat las de rechter in het dossier. Tot grote verbazing van de verdachte, want die had zijn rijbewijs juist teruggekregen. ‘Hier schrik ik van’, zei de Drachtster toen de rechter hem voorhield dat zijn rijbewijs niet meer geldig zou zijn.

Cannabis en cocaïne

De man zou juist van het CBR te horen hebben gekregen dat hij mocht rijden. Hij werd in maart vorig jaar betrapt op rijden onder invloed. In zijn bloed werden sporen van cannabis en cocaïne aangetroffen. De Drachtster zei dat hij inmiddels van de drugs af is. Omdat hij, in tegenstelling tot zijn plaatsgenoot, geen strafblad had, legde de rechter de negen maanden rijontzegging voorwaardelijk op.