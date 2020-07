Gevel vernield met winkelkarretje: werkstraf

Publicatie: wo 22 juli 2020 17.00 uur

LEEUWARDEN - Het gooien van een winkelkar tegen de gevel van een bloemenwinkel aan de Kolk in Surhuisterveen, leverde een inwoner van Harkema (26) een werkstraf op van 40 uur. De Harkemaster was woensdag zelf niet naar de zitting van de politierechter gekomen.

Groep jongeren voor de winkel

De eigenaar van de winkel zag op maandagochtend 21 oktober vorig jaar dat een kunststofpaneel in de gevel beschadigd was. Er zat een deuk in van 15 bij 15 centimeter. Op bewakingsbeelden van de Albert Heijn was te zien dat er de nacht ervoor een groep jongeren voor de winkel stond. De groep was duidelijk onder invloed, de mannen reden heen en weer in winkelkarretjes van de supermarkt. Verschillende karretjes raakten beschadigd.

Eerst flesje, toen met winkelkar gegooid

Op de beelden was ook te zien dat de verdachte eerst een flesje richting de winkelpui gooide en vervolgens een winkelkarretje erachteraan smeet. De politie zag dat het de Harkemaster was. Die zei in eerste instantie dat hij zichzelf niet op de beelden herkend. Later gaf hij aan dat hij zijn verantwoordelijkheid wilde nemen en zichzelf wel had herkend. Hij wilde ook de schade vergoeden.

'Hij wist dat hij in een proeftijd liep'

Omdat er geen vordering was ingediend door de winkelier, ging de officier van justitie er vanuit dat de schade was geregeld. De Harkemaster liep in een proeftijd: in juni 2018 was hij veroordeeld voor zijn aandeel in een knokpartij in Leeuwarden. Hij kreeg toen een werkstraf van 140 uur en 40 uur voorwaardelijk. De rechter bepaalde dat hij die 40 uur alsnog moet werken. “Hij wist dat hij in een proeftijd liep”, aldus de rechter. Voor het vernielen van de winkelpui kreeg de Harkemaster nog eens 40 uur werkstraf.