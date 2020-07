Winkeldief bijt in bekleding politiecel

Publicatie: wo 22 juli 2020 14.20 uur

LEEUWARDEN - Een 33-jarige bewoner van het Drachtster azc is dinsdag door de politierechter veroordeeld tot twee weken cel voor het plegen van een winkeldiefstal. De man, een Libische asielzoeker, was op 28 februari samen met een 21-jarige Nigeriaanse medebewoner van het azc in de winkel van Dirk van den Broek aan de Marke. Een medewerker van de winkel zag dat de twee mannen uit het zicht van de bewakingscamera’s boodschappen uit een winkelmand overhevelen in een grote tas.

Op pad om te stelen

De Nigeriaan liep de kassa voorbij met de tas in de hand, terwijl zijn kompaan nog probeerde een sixpack bier af te rekenen. Toen dat niet lukte, wilde de man doorlopen. De Libiër gaf toe dat de mannen op pad waren gegaan om te stelen. Beide mannen hadden eerst op het azc alcohol genuttigd. De andere verdachte beweerde dat er niets was afgesproken, maar dat zijn vriend te weinig geld bij zich had.

‘Zachte’ cel

De Libiër misdroeg zich toen hij op het bureau in Leeuwarden werd ingesloten. Omdat de man zich al wat vreemd gedroeg, was hij in een zogeheten ‘zachte’ cel gestopt, met bekleding op de wanden. De verdachte was vervolgens in de bekleding gaan bijten en hij ging eraan plukken. De man heeft een strafblad, hij is eerder in Den Bosch en Amsterdam voor de rechter geweest.

Schade politiecel betalen

Een week nadat hij in Drachten was aangehouden had hij opnieuw een winkeldiefstal gepleegd. Voor de diefstallen bij Dirk in Drachten en het vernielen van de politiecel kreeg hij twee weken gevangenisstraf. Een week voorwaardelijk die hij van de rechter in Den Bosch kreeg, moet hij ook uitzitten. De schade aan de politiecel, 961 euro, moet hij ook betalen.